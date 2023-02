Droga nei caruggi, due senegalesi e un genovese arrestati dai carabinieri

I carabinieri di genova, insieme agli agenti della Polizia locale, l’altro giorno hanno arrestato tre persone per spaccio di droga nel Centro storico.

Si tratta di un senegalese di 25 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, fermato per un controllo in via di Prè. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 100 grammi di eroina suddivisa in due involucri. Da ulteriori accertamenti, è emerso che lo straniero aveva in pendenza un ordine di carcerazione per reati inerenti le sostanze stupefacenti, commessi lo scorso anno, ma girava libero per i caruggi.

Un genovese di 45 anni, che a seguito di cessione di sostanze stupefacenti, ha subìto una perquisizione in casa. Gli investigatori hanno trovato oltre 150 grammi di marijuana, hashish e cocaina, nonché la somma di quasi 2.500 euro di vario taglio, due bilancini di precisone, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché un proiettile calibro 6.35.

Un senegalese di 30 anni, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, che a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Inoltre, un 40enne algerino è stato denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di una borsa e uno zaino con all’interno abiti e un cellulare, risultati sottratti a bordo di un treno della tratta Ventimiglia – Genova a un turista americano. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima, che ha ringraziato i carabinieri.