Domenica 10 tour Basilica San Siro e restauro Ultima Cena di Genova Cultura

Domenica 10 marzo Genova Cultura aps organizza un tour guidato alla Basilica di San Siro con focus sul restauro del “L’Ultima Cena” di Orazio De Ferrari. Appuntamento presso l’edificio religioso alle ore 16.

La chiesa di San Siro fu eretta ne IV secolo, intitolata inizialmente ai Dodici Apostoli, nel VI secolo cambiò la propria intitolazione in favore del vescovo Siro e divenne la prima cattedrale di Genova. Nel febbraio 1007 venne assegnata ai Benedettini dal vescovo Giovanni II ed eretta in Abbazia. I monaci (che lo tennero fino a 1398, n.d.r.) riedificarono l’antico tempio in forme romaniche.

L’ala meridionale dell’edifico, pero’, fu distrutta da un incendio nel 1580, cosicché i Teatini – cui l’aveva affidata Gregorio XIII nel 1575 – lo ricostruirono completamente tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. I Padri edificarono anche convento e chiostro, mutilati due secoli dopo dal tracciamento di Via Cairoli.

L’interno è uno scrigno di tesori, dipinti di Orazio Gentileschi, Domenico Fiasella, Domenico Piola e Gregorio De Ferrari. In questa visita si possono ammirare il restauro appena ultimato del dipinto “L’Ultima Cena” di Orazio De Ferrari. Il dipinto, è un capolavoro del naturalismo genovese della prima metà del ‘600. Orazio De Ferrari si era già cimentato nel 1641 in un analogo Cenacolo destinato al convento genovese di Santa Maria del Monte ma la versione restaurata risulta più grandiosa e meglio articolata nella disposizione delle figure e nell’imponente architettura di sfondo.

Il dipinto, destinato originariamente all’oratorio di Santa Maria degli Angeli nel 1647, è stato successivamente trasferito nella sacrestia della basilica di San Siro nel 1811, quando l’oratorio fu soppresso.

Contributo di partecipazione Soci €uro 10, non Soci €uro 12, durata della visita un’ora e mezza circa. Il tour è condotto da guida abilitata E’ necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: mail genovacultura@genovacultura.org, tel. 0103014333, cell. 3921152682, web http:// www.genovacultura.org. Sede Via Roma, 8b cancello/7 16121 Genova

Marcello Di Meglio