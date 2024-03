Per il terzo anno consecutivo, ripartono gli incontri gratuiti di formazione e informazione sul mondo della comunicazione in tutte le sue sfaccettature da parte dell’associazione FERPI Liguria per la generazione Z ovvero i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che stanno facendo il servizio civile universale nella rete CLESC di Confcooperative Liguria.

L’organizzazione è a cura di Agorà Coop, per dare possibilità di orientamento professionale e di avvicinamento al mondo delle imprese profit e sociali, delle istituzioni e del mondo delle associazioni.

Gli incontri riguardano: la comunicazione sociale, quella digitale, comunicazione e scienza, le campagne sociali, le informazioni ai cittadini, il rapporto tra giornalisti e comunicatori, le fake ecc.

Il fatto che dodici professionisti si mettano a disposizione gratuitamente per lavorare con le “generazioni future” è un atto sostenibile per seminare consapevolezza nei giovani che stanno cercando la loro via.

Del resto, è vero d’altra parte che gli stimoli dei ragazzi sono spesso utili per i professionisti nel rimandare entusiasmo e utilità del lavoro e dell’esperienza, da punti di vista diversi. Inoltre, alcuni dei partecipanti più interessati sono coinvolti nell’organizzazione e promozione della rassegna tra i loro pari.

La collaborazione tra FERPI Liguria e rete CLESC per il progetto di Confcooperative/Agorà nasce da un accordo specifico di collaborazione.

Agorà coop è una cooperativa sociale di circa 630 persone, che si occupa di servizi alla persona e che è molto impegnata nel lavoro con i ragazzi e ragazze: ogni anno con la rete di appartenenza CLESC/Confcooperative Liguria seleziona oltre 140 persone per il bando del servizio civile universale.

FERPI è l’associazione di professionisti della comunicazione e delle relazioni pubbliche che dal 1970 raduna esperti di settore con riconoscimento ministeriale. Roberto Polleri

Per info: www.ferpi.it

FERPI TALKS PER LA GENERAZIONE Z – Agorà (agoracoop.it)

Per contatti: Alessandra Grasso – agrasso@agoracoop.it