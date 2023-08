Catanzaro-Spezia 3-0, batosta per i liguri nel turno infrasettimanale

Brutta sconfitta per lo Spezia contro il neo promosso Catanzaro nel turno infrasettimanale di serie B.

Lo Spezia cade pesantemente al Ceravolo di Catanzaro nella terza giornata della serie B 23/24. Finisce 3-0 per i padroni di casa, tutte le reti nel secondo tempo. Nel primo, i bianchi avevano sbagliato un rigore con Moro. Deciso passo indietro per la squadra di Alvini, che ha gestito un possesso palla sterile per quasi un’ora di gioco, sparendo poi dal campo dopo il primo gol subito.

Biasci, Pompetti e l’auto gol di Nikolau firmano il tris giallorosso.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (62′ Olivieri), Ghion, Pontisso (69′ Pompetti), Vandeputte; Biasci (79′ Verna) Donnarumma), Iemmello (69′ D’Andrea). (Sala, Krastev, Curcio, Brignola, Stoppa, Brignola, Katseris).

All. Vincenzo Vivarini

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni (72′ Moutinho); Bandinelli (60′ Zurkowski), S.Esposito, Cassata; Kouda (60′ Krollis), Moro (64′ P.Esposito), Antonucci (72′ Cipot). (Zoet, Zovko, Ekdal, Pietra, Gelashvili, Candelari, Hristov).

All. Massimiliano Alvini

Arbitro: Luca Zufferli (Udine).

Assistenti: Mattia Scarpa (Reggio Emilia), Mario Davide Arace (Lugo di Romagna).

Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1).

Var e Avar: Daniele Paterna (Teramo), Giacomo Paganessi (Bergamo)

Angoli: 5-5

Ammoniti: Amian, Scognamillo, Bandinelli

Espulso: Olivieri al 94′ per fallo di reazione.

Recupero: 2′ e 5′.

Note: Moro sbaglia un rigore al 20′