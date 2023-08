Samp-Venezia 1-2, colpo dei lagunari al Ferraris

Seconda sconfitta interna consecutiva per la Samp di Pirlo che cade 1-2 nella ripresa contro il Venezia.

Primo tempo equilibrato che termina 0-0 ‘ma nella ripresa è tutta un’altra storia.

Pedrola su assist di Verre la sblocca dopo ‘56 minuti di gioco. Da lì la reazione del Venezia produce azioni che portano al pari di Gytkjaer e all’1-2 di Tessman che gela il Ferraris.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli (75′ Lemina), Ricci (57′ Vieira), Verre; Borini (75′ Panada), De Luca (46′ La Gumina), Pedrola (91′ Delle Monache). All. Pirlo

VENEZIA (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Altare, Zampano; Busio (61′ Bjarkason), Tessmann, Ellertsson (61′ Lella); Pierini (71′ Olivieri), Johnsen (71′ Gytkjaer); Pohjanpalo (86′ Sverko). All. Vanoli (squalificato, in panchina c’è Godinho)

Ammoniti: Verre, La Gumina, Vieira, Panada, Stojanovic