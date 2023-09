Calcio – Settimana intensa al Ceparana

Ceparana – Settimana intensa, quella che sta per chiudersi, per il Ceparana che così non ha probabilmente avuto modo di disperarsi gran che per il 2-0 subito dall’ Arcola Garibaldina al “Cipriano Incerti” nel debutto in Coppa Liguria: a metà settimana è stato ricordato con amichevole celebrativa col Mulazzo a Ceparana, il compianto talento locale Daniele Cini, un paio di giorni più tardi la festicciola lì vicino per presentare il nuovo sponsor Delizie di Riviera (conserve). In entrambi le occasioni era presente l’intero staff tecnico-dirigenziale rossonero.

Adesso è di nuovo Coppa, domenica 10/9, ore 21.15 all’ “Astorre Tanca” contro il Marolacquasanta appena retrocesso dalla Promozione in Prima categoria ligure; mentre i ceparanesi sono appena saliti ivi dalla Seconda.

A proposito appena asceso alla Prima categoria toscana il Mulazzo, alla fine del match riconoscimento dell’ Asdc Ceparana a moglie e figlio di Cini, signora Antonietta ed Emanuele. Infine di seguito il tabellino della partita peraltro diretta da quel Nello Cini fratello di Daniele…

Ceparana-Mulazzo 0-2

Ceparana: Recchia, Sciuti (Beggiato), Chiappini; Ruffini, Simonini F. (Liuzzi), Capone (Gheno); Pape Gueye (Bosco), Lombardo (Lamsadeq), Braglia (Ricci); Gervasi (Simonini D.) e Drovandi. All. De Biasi.

Mulazzo: Leri, Pinzuti, Bertano; Manenti, Bernieri, Rossi: Cham, Tamagna, Luccini; Petazzoni e Rossetti (entrati Occhipinti, Dell’Amico, Ausili, Santini, Del Rio). All. Strata.

Arbitro: Cini Nello.

Marcatori: Petazzoni e Luccini

Note : Del Rio (M) fallisce calcio di rigore.

Nella foto il presidente Diego Bancallari