Calcio – Bolanese rimaneggiata a S. Benedetto

Bolano – Bolanese, con ciò intendendo la sua Prima squadra attesa dal campionato di 1.a Categoria ligure, all’esordio in Coppa Liguria dopo il turno di riposo all’avvio della competizione: domenica 10/9, ore 17 contro il Riccò Le Rondini a San Benedetto, arbitro Brizzi.

Giallorossi per la verità alquanto incompleti per l’occasione; mancano infatti Rossi in porta e Iaione all’attacco, ma soprattutto mister Paolo Trivelloni è chiamato a ricostruire il centrocampo che deve fare a meno del trio Luti-Civinini-Lapperier…

Come noto si gioca per il Girone V, le altre gare della competizione in programma (sempre domenica 10 Settembre) sono Iron Fox-Colli Ortonovo ad Ameglia alle 18 per il raggruppamento Z con direzione di gara di De Longis di Chiavari, Marolacquasanta-Ceparana alle 21.15 all’ “A. Tanca” spezzino per il gruppo W con arbitro il pure chiavarese Bresciani.

Nella foto il Direttore sportivo giallorosso Christian Macchini