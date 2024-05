Caserma carabinieri Sestri Levante, Conti e Pistacchi: sindaco sia trasparente

I consiglieri comunali di Sestri Levante Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) oggi hanno “invitato il sindaco Francesco Solinas, che parla di falsità, a fare chiarezza e a essere davvero trasparente sul caso della caserma dei carabinieri”.

“Il sindaco Solinas, come ama spesso fare la sua maggioranza quando viene colta in fallo e non ha argomenti – hanno spiegato Conti e Pistacchi – ci accusa di dire falsità e illazioni.

Solo per fare esempi recenti, era già successo con i ritardi dei lavori del Sivori, ma avevamo ragione noi e la figuraccia ha finito per farla lui.

Era successo con il presidente Benedetti, che si è smentito da solo sulla mozione per la cittadinanza a Retegui.

Oggi il sindaco lo rifà con la questione caserma dei carabinieri.

Sostiene che le nostre siano falsità e illazioni, ma non lo dimostra, pretende cieca obbedienza alle sue parole. Gli chiediamo di rispondere a due semplici domande che riassumono la nostra posizione.

Visto che lo stesso sindaco ha detto di dover acquisire l’area di via Fascie oggi in mano al privato che non ha mai completato l’attuazione del Pru della Fit, cosa darà in cambio il Comune?

E’ vero che si può, con opportuni interventi, superare il vincolo di zona rossa per realizzare la caserma dove prevista in viale Dante, oppure il sindaco ritiene che l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che lo ha confermato in consiglio regionale, sia un bugiardo?

Ricordiamo solo che il ‘Pru’ della Fit non è mai stato completato dal soggetto attuatore, proprietario dell’area su cui il sindaco pensa di realizzare la nuova caserma, per quello che chiedeva in cambio (albergo poi trasformabile in appartamenti ai margini della piscina, o a Sant’Anna). Neppure la vecchia amministrazione aveva accettato queste condizioni, ritenute contrarie all’interesse pubblico.

Anziché parlare di falsità e illazioni, dica il sindaco, che ha detto di avere parlato con il privato, cosa verrà dato in cambio.

O dà del bugiardo (o dell’incompetente, se preferisce) all’assessore Giampedrone, oppure dimostra che la caserma dei carabinieri si può realizzare là dove era stata prevista e che il cambio di strada è solo una scelta sua.

E allora torniamo a chiederci perché, a chi giova.

Il sindaco sostiene anche che il progetto di viale Dante non fosse stato validato. A smentirlo, però, è una lettera della prefettura, datata 29 febbraio 2024 che riporta il ‘nulla osta alla stipula del contratto di locazione da parte dell’Agenzia del Demanio’.

Lettera che imbarazza certamente Solinas, visto che bacchetta l’amministrazione sestrese, già sollecitata il 21 agosto 2023 a procedere. ‘L’Ufficio scrivente non ha ricevuto, ad oggi, alcun riscontro’, scrive la Prefettura.

Perché Solinas non risponde per mesi alla Prefettura e ora vuole a tutti i costi spostare la caserma? Risponda ai fatti prima di parlare di falsità”.