Sarzano terra di nessuno, minorenni tunisini tirano fuori la lama: rapinato 20enne genovese

Armati di cutter hanno minacciato con la lama un 20enne genovese in piazza Sarzano, nella zona della movida di Genova, per rubargli il telefonino e un pacchetto di sigarette.

Per la rapina gli agenti delle volanti della questura genovese ieri sera hanno arrestato tre minori stranieri non accompagnati, di origini tunisine, tra i 15 e i 17 anni.

Secondo quanto ricostruito, il branco di nordafricani ha puntato il giovane in piazza Sarzano, In due hanno tirato fuori i cutter dalle tasche e lo hanno minacciato. Il terzo minore straniero nel frattempo gli ha rubato il telefono cellulare e il pacchetto di sigarette.

Poi i tre giovani rapinatori sono scappati verso il Porto Antico.

Un testimone ha visto quanto accaduto e, dopo avere chiamato la Polizia, ha seguito i tre fino all’arrivo degli agenti, favorendo l’arresto.

La sera prima altri due minorenni stranieri erano stati arrestati, sempre per rapina, nel Centro storico genovese.

Episodi per nulla isolati e che appaiono in crescita a Genova. Come ha confermato il procuratore capo della procura del Tribunale per i minorenni Tiziana Paolillo i casi di criminalità per strada sono aumentati nell’ultimo anno del 34%. I furti sono invece aumentati del 16% e quelli legati allo spaccio di droga del 30%.