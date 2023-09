Calcio – Riaperto in grande il “Cimma”

La Spezia – La posa del nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo “Franco Cimma” in località Pagliari è stata completata. All’inaugurazione erano presenti il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini, l’assessore allo Sport locale Marco Frascatore e quello ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino. Non mancava ovviamente l’intero staff dirigenziale del Don Bosco Spezia (molto grato allo sforzo dell’amministrazione comunale in merito) ed erano presenti anche alcune squadre del settore giovanile rossonero.

Effettuati altresì numerosi interventi di manutenzione straordinaria, che hanno interessato ad esempio la revisione del sottofondo e relative pendenze, la sostituzione dello strato isolante e del sotto-tappeto drenante. Adeguati inoltre l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e quello di irrigazione già esistente. All’esterno è stato pavimentato il viale d’accesso che ora è diversamente collocato. Per tali interventi sono state impiegate risorse per 500mila euro: i lavori hanno avuto inizio a metà Giugno.

L’impianto, di proprietà del Comune della Spezia, ma in concessione al Don Bosco fino all’estate del 2024…è stato omologato e grazie ai materiali di ultima generazione con cui s’è provveduto alla sua riqualificazione, potrà ospitare gare dei campionati federale e della Lega Nazionale Dilettanti, fino alla Serie D.

L’intervento rientra nell’azione portata avanti in questi anni dal Comune della Spezia per migliorare le strutture sportive di proprietà comunale; con l’obiettivo di mettere gli atleti, compresi quelli di settore giovanile, nelle migliori condizioni per allenarsi e giocare.

Nella foto, Don Giorgio Mocci, capo dell’oratorio salesiano centrale