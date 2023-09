Cambio al vertice della Capitaneria di porto della Spezia

Venerdì 8 settembre, alle ore 10.30, nel piazzale della Capitaneria di porto della Spezia avrà luogo la cerimonia di avvicendamento del Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto della Spezia, presieduta dal Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Pil. Piero Pellizzari, alla presenza del Comandante Interregionale Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Pierpaolo Ribuffo, in qualità di Massima Autorità militare.

Il Capitano di Vascello Alessandro Ducci, dopo due anni di intensa attività, lascia il comando spezzino al Capitano di Vascello Alberto Battaglini, originario di Portoferraio. Proviene dalla Capitaneria di porto di Genova, dove ha rivestito l’incarico di Capo Reparto Tecnico Amministrativo.

Diplomato all’Istituto Tecnico Nautico di Viareggio, dopo aver conseguito il titolo di “Capitano di Lungo Corso”, è stato nominato Ufficiale del Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di porto nel 1994.

Al termine del percorso formativo in Accademia Navale, è stato destinato alla Capitaneria di porto di Crotone prima e quella di Livorno poi. Dal 2003 al 2005 ha comandato il Pattugliatore d’altura “Alfredo Peluso” – CP 905, con base di assegnazione a Messina – 6^ Squadriglia Guardia Costiera, prestando successivamente servizio pressa la Capitaneria di porto di Marina di Carrara. Con il grado di Capitano di Fregata, da marzo 2014 a novembre 2015, ha assunto il comando dell’Unità Multiruolo d’altura “Ubaldo Diciotti” – CP 941, in seguito al quale è stato destinato presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in qualità di Capo Sezione Centro di Controllo Nazionale della Pesca, incarico svolto fino al 2018, quando è stato destinato presso la Direzione Marittima di Genova .

Il Capitano di Vascello Ducci, invece, è stato destinato presso la Capitaneria di porto di Bari, sede di Direzione Marittima, dove ricoprirà l’incarico di Comandante in 2^.