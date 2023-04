Calcio – Magrazzurri salvo a tutti gli effetti

S. Stefano Magra – E’ l’ariete Tommaso Giannini, a inizio ripresa, a segnare la rete che mette il Magrazzurri al riparo da qualsiasi rischio di playout e nella certezza di restare in Promozione…liberando poi a fine gara la festa dei sostenitori santostefanesi, cospicuamente presenti all’ “Astorre Tanca”, a sostegno della propria squadra in questo derby provinciale col Marolacquasanta; che allo stesso tempo era una sorta di spareggio per vedere chi restava in zona-playout e chi no.

In ragione di questo risultato i marolini terminano infatti la “regular season” al terz’ultimo posto, per cui dovranno vedersela playout col Cadimare in un’altra specie di spareggio, in un sentitissimo derby locale con aspetto magari pure campanilistico oltre che che sportivo.

Le altre occasioni in questo equilibrato match: al 55’ Porqueddu dalla distanza impegna Santini, al 72’ Valletta in semirovesciata sfiora il palo, all’83’ di nuovo Giannini in contropiede impegna Pietra. Vano il gran “forcing” finale dei padroni di casa.

Tabellino.

MAROLACQUASANTA – MAGRAZZURRI 0 – 1

MARCATORE: Giannini al 50’.

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini (65’ Beltrano), Gigante; Porqueddu, D’Imporzano, Castagnaro; Eminente, Quattromani, Vargas; Paparcone M. e Piastra (65’ Tartarini). A disp. Ancorati, Guano, Martinez Garcia, Odone, Tregrosso, Paparcone A., Ricciardi. All. Tonelli.

MAGRAZZURRI: Santini, Bernieri R., Lertola; Bernieri F., Bertano, Cariati (85’ Capetta); Folegnani, Bedini, Valletta F.; Giannini e Ballani. A disp. Neri, Ratti, Chiesa, Pellegri, Bouhrame, Salamina, Pizziconi. All. Leone.

ARBITRO: Raggi.

Nella foto il Magrazzurri a fine gara