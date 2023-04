Calcio – Playout per un Cadimare pur corsaro

Cadimare – Vittoria encomiabile al “Boero” di Molassana, peraltro in rimonta, che però non risparmia al Cadimare i playout (ivi se la dovrà vedere infatti col Marolacquasanta) nel Girone B del campionato di Promozione ligure che intanto chiude così la “regular season”. All’ 8’ vantaggio fallito dal Cadimare dal dischetto perché Sicuro si procura, ma poi si fa ribattere, un calcio di rigore. Allora sono i padroni di casa, dopo un palo sfiorato da Desogus e una gran parata di Giuliani su Ambrosi, a sbloccare il risultato a pochi minuti dall’intervallo con Rapetti imbeccato da Menini. In avvio di ripresa Ambrosi fa un paio di volte la barba al palo e Perrotti di vede respingere miracolosamente una gran botta da Taggiasco. Poi intorno alla mezz’ora ecco il ribaltamento della situazione nel volgere d’un paio di minuti, ad opera dei cadamoti, che dapprima pareggiano con una stoccata a centrare il “sette” di Portoghese a chiusura d’una vertiginosa fuga in avanti del medesimo; un minuto più tardi il rientrante Di Vittorio decide l’incontro su calcio di punizione con ogni probabilità deviato.Tabellino.

MOLASSANA – CADIMARE 1 – 2

MARCATORI: 40’ Rapetti, 72’ Portoghese, 73’ Di Vittorio.

MOLASSANA BOERO: Giuliani, Altamore, Motta (46’ Colamorea), Rapetti, Drago, Grossi, Giansoldati (46’ Broso), Calcagno (63’ Caretti), Praglia (46’ Diene), Perrotti, Menini. A disp. Bulgarelli, Pongiluppi, Marchesini, Manca, Stilo. All. Schiazza.

CADIMARE: Taggiasco, Vigiani, Belatti, Leotta (46’ Mathibedi), Sicuro, Conti, Desogus (88’ Podenzana), Tomagnini, Portoghese, Ambrosi (90’ Mauro), Di Vittorio. A disp. Cutugno e Rossi. All. Baudone.

ARBITRO: Vitale di Savona; assistenti Manuela Sciutto di Novi Ligure e Mamberto di Albenga.

Nella foto capitan Diego Desogus