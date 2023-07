Calcio – Ecco i rinforzi del Don Bosco Spezia

Mentre la Scuola calcio salesiana ha consumato l’ “Open Day” al Dopo Lavoro Ferroviario, la Prima squadra del Don Bosco Spezia s’è data appuntamento per un apericena in pieno centro, onde ricordarsi la propria unione e compattezza in attesa del raduno programmato per il prossimo 3 Agosto. Si comincerà a lavorare per Coppa Italia e campionato di Promozione, sotto la guida di mister Clodio Bastianelli, al “Bibolini” di Falconara in attesa che al “Cimma” di Pagliari i lavori terminino a fine mese.

Intanto centrocampo e attacco i reparti sotto rafforzamento al Don Bosco che, in linea di massima, ha già chiuso la propria campagna estiva di reclutamento. Per la prima linea rossonera ecco un cognome di tutta garanzia e un po’ di Sudamerica entrambi dal Marolacquasanta. Il primo è il caso di Matteo Di Muri, figlio di quell’Augusto difensore dello Spezia in Serie C una ventina d’anni ora sono, dopo aver toccato persino la A fra Bari e Brescia. Matteo, classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Canaletto Sepor per poi passare da Rebocco e Cadimare militando soprattutto in Promozione. La punta sudamericana è invece il suo coetaneo Kevin Vargas, colombiano nato a Cali sul Pacifico, in Italia da bambino; in precedenza ha giocato a Beverino in Eccellenza e a Monterosso in 1.a Categoria dopo il settore verde canalettese, per la cronaca è tifoso dell’ America di Cali, tre volte consecutive 3 vicecampione sudamericano: la prima di tali tre finali di fila della “Copa Libertadores” la perse con quell’ Argentinos Junior (da poco senza più Maradona…) che poi ebbe la peggio nella Intercontinentale a Tokyo di fronte alla Juventus dei vari Scirea e Cabrini nonché Platini. Mentre la squadra più popolare di Calì è quel Deportivo in cui giocò Guillermo Barbadillo, padre di quel Geronimo che ricordiamo attaccante di Avellino e Udinese negli Anni Ottanta, prima di convertirsi in autorevole “talent-scout”.

Ma non divaghiamo e tornando al Don Bosco veniamo alle due “new entry” di centrocampo, una è quella di Daniele Cuccolo, mediano proveniente dalla Forza e Coraggio il cui papà Fabio è stato uno storico dirigente del Foce Vara prima e del Follo poi per finire quindi nell’ “entourage” dello Spezia. Cresciuto in quello che era il ricco “vivaio” del Foce, Daniele ha militato in seguito soprattutto in Eccellenza e Promozione. Classe 1990 di Piana Battolla, nel suo curriculum Fezzanese e Colli di Luni, Lerici e Valdivara, Marina La Portuale.

L’altro centrocampista infine, annata 1990 di Santo Stefano Magra, è Nicolò Sbarra che ha alle spalle ormai una vita in Eccellenza. Nel suo bagaglio Valdivara, Rapallo, Canaletto, Pontremolese e Romagnano.

Nella foto Kevin Vargas