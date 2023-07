Recco, asfaltatura e restyling in via Vecchia Vastato

Recco, giovedì 20 giugno al via i lavori di asfaltatura in via Vecchia Vastato.

Incominceranno giovedì mattina 20 luglio i lavori di asfaltatura e vari restyling in via Vecchia Vastato. Gli interventi, saranno conclusi in un paio di giorni. L’opera mira a sistemare tratti di superficie (nella parte iniziale e finale della strada) particolarmente mal concia. Il rifacimento del tappetino di usura e la scarifica del manto stradale sono c’è un finanziamento di 40mila euro.

«Proseguono i lavori di sistemazione del manto stradale a partire dalle zone più critiche. L’Amministrazione è vicina a tutti i cittadini con la realizzazione di interventi che vanno a rendere le strade più sicure e agibili. Il nostro impegno è quello di continuare a mettere a disposizione le risorse necessarie per intervenire, rispondendo alle segnalazioni e alle esigenze dei cittadini». Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo.

Per agevolare e consentire tutte le attività è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Il divieto inizia alle ore 8 alle ore 18 nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 luglio in Via Vecchia Vastato. Divieto nel tratto compreso tra la via Roma e l’accesso laterale ai civ. 18 e 34, nel tratto compreso tra l’accesso al palazzetto sportivo e la via Roma (lato nord).

Divieto di sosta in via Roma nel tratto compreso tra via Vecchia Vastato e Salita della Madonnetta. Negli stessi giorni in via Vecchia Vastato non si potrà circolare dalle ore 8 alle ore 18 nel tratto compreso tra il civ. 21 e via Roma. ABov