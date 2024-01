Calcio – E’ un D. Bosco Sp assai cresciuto

La Spezia – Ridda di assenti, una volta di più, nel Don Spezia alla ripresa del campionato di Promozione (Girone B) con l’avvio del girone di ritorno dopo la pausa dettata dalle feste. Mancheranno gli squalificati Santunione in avanguardia e capitan Giordano al centro della difesa, dov’è indisponibile pure Boggio, come lo è Massini sulla sinistra e Pesare a centrocampo.

Tuttavia, morale buono, non tanto perché domenica 7/1 a Pagliari arriva il “fanalino di coda” Rapallo Ruentes Rivarolese; quanto perché i recenti successi, oltre ad aver procurato ai salesiani un discreto balzo in avanti in classifica, hanno concesso a mister Clodio Bastianelli il tempo e la serenità adeguati per constatare i progressi colti dall’inizio della stagione: “Se torniamo con la mente ad Agosto – dice il coach all’antivigilia – non posso negare che i ragazzi sono parecchio cresciuti”.

Per la cronaca al “Franco Cimma”, ore 15, arbitra Carida di Genova.