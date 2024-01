Calcio – Alla fine Beverino al completo

Beverino – Solo Pannone in prima linea assente nell’ Intercomunale Beverino, salvo imprevisti in extremis, domenica 7/1 contro il Little James a San Desiderio beverinese per l’inizio del girone di ritorno in Promozione (Girone B). “Dati tutti i reduci dall’influenza – considera all’antivigilia il presidente Nicola Carraresi – temevo molto peggio”.

Da parte suam il tecnico Romano Camicioli maledice comunque tutte quelle influenze che hanno complicato a dismisura gli allenamenti, che già dovevano fare i conti con le festività del periodo.

“Nel 2023 abbiamo prima conquistato la promozione – considera il mister – e poi chiuso al secondo posto il girone d’andata in Promozione, verrebbe da pensare che nel 2024 possa solo andar peggio, speriamo di non esserci montati la testa”.