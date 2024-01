Blackjack videoludico: 4 videogiochi con cui provare quest’esperienza

Una delle cose più chiacchierate del mondo dei videogiochi è il come questi non siano altro che contenitori per esperienze di varie tipologie. Ci sono videogiochi che simulano esperienze sportive in maniera anche piuttosto precisa, videogiochi in cui invece l’esperienza è prettamente simulativa, con lavori realistici o situazioni completamente assurde.

Un’altra possibilità è data invece dai videogiochi che hanno dalla loro valore narrativo, ovvero dai videogiochi in cui l’elemento centrale è dato dalla narrazione e dalla storia. Parliamo quindi di esperienze che finiscono per essere divertenti dai giochi online o dai casinò live ma che spesso e volentieri contengono, al loro interno, altri giochi.

Tra questi il più popolare di tutti è senza dubbio uno: il blackjack; proprio per questo motivo oggi andiamo a vedere una selezione di titoli che, al loro interno, contengono proprio un’esperienza di blackjack.

Red Dead Redemption 2

Di tutti quanti i videogiochi di cui parliamo oggi RDR2, il grande kolossal di Rockstar Games, è senza dubbio quello che offre l’esperienza più realistica di tutte. Il titolo, infatti, permette al giocatore di giocare a Blackjack all’interno di un’ambientazione westerneggiante, nei panni di uno tra due personaggi molto carismatici e caratterizzati in maniera sublime.

Red Dead Redemption 2, nella sua ricerca del realismo, permette al giocatore di scoprire da vicino come si giocava a Blackjack nei saloon di provincia, lì dove la frontiera era reale.

Fallout New Vegas

Un’ altro videogiocho che offre un’interessante rappresentazione del Blackjack è Fallout New Vegas di Obsidian Games, paladini del gioco di ruolo all’occidentale. In questo videogioco a mondo aperto il giocatore ha la possibilità di visitare ciò che rimane dei dintorni di Las Vegas dopo una catastrofe nucleare. I vizi, si sa, sono duri a morire e pertanto è per questo che è possibile fermarsi in uno dei casinò aperti per giocare a Blackjack.

Resident Evil VII: Biohazard

Una delle esperienze più inquietanti dei videogiochi degli ultimi anni è rappresentata dal settimo capitolo della saga di Resident Evil. Quello che non tutti sanno è che a casa Baker, se si è acquistato il DLC Banned Footage, si deve affrontare un gioco di carte con un inquilino non particolarmente rassicurante.

Questo gioco di carte altro che non è se una versione molto particolare di Blackjack, solo che stavolta chi perde fa qualcosa in più che alleggerire il proprio portafogli.

Grand Theft Auto: San Andreas

Chi è nato negli anni novanta, probabilmente, ha conosciuto il blackjack, lo stesso con cui si diverte col Blackjack online di Betfair, grazie a un videogioco specifico: Grand Theft Auto: San Andreas di Rockstar Games.

Il terzo capitolo per Playstation 2 dell’arcinota saga di successo mondiale, infatti, è conosciuto per la sua rappresentazione di tre città degli stati uniti d’America, ovvero Los Angeles (Los Santos), San Francisco (San Fierro) e Las Vegas (Las Venturas); in quest’ultima è presenta una strada ispirata alla strip di Las Vegas con una pletora di Casinò al suo interno; in ognuno di questi si possono giocare a diversi giochi tra cui anche l’iconico Blackjack, con anche dei tavoli dedicati agli high rollers.