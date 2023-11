Belvedere Pertusio, 35enne senegalese spaccia droga: arrestato

La scorsa notte in via Belvedere Pertusio a Genova, durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi del Centro Storico, i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia Ge-Centro hanno fermato per un controllo un cittadino senegalese di 35 anni, con svariati pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Durante le fasi dell’identificazione e della successiva perquisizione, lo straniero è risultato irregolare sul territorio nazionale e attualmente sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Genova.

Inoltre, è stato trovato in possesso di 60 dosi di cocaina-crack e oltre 600 euro provento dell’illecita attività.

Pertanto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.