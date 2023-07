Balarù balfolk nord italiano, francese ed europeo a Varazze

BALARU’ balfolk nord italiano, francese ed europeo a Varazze domenica 23 alle ore 21,15 in piazza Nello Bovani

, organizzato all’interno della rassegna “Musica nei Castelli di Liguria” in collaborazione con il Comune di Varazze, “Balà in riva a u mà” e l’associazione Corelli Musica.

Balarù. In Piemontese, chi ama ballare.

Dopo anni spesi in giro per l’Italia e l’Europa, impegnati a proporre e predicare la musica da ballo tradizionale, il Bal Folk, questi quattro intrepidi musicisti piemontesi hanno deciso di unire le forze. Andrea Beltrando (Organetto Diatonico), Francesco Cavallero (Ghironda), Andrea Lopomo (Bouzouki e Banjo) e Ilario Olivetti (Flauti, Clarinetto e Cornamuse) si sono posti come obiettivo di riproporre, all’interno del panorama del Balfolk europeo, le vecchie danze della loro terra.Un anno di lavoro: ricerca sul campo e sbobinamento di vecchie registrazioni, approfittando del materiale raccolto negli anni da gruppi storici del folk, e soprattutto riarrangiamento delle antiche melodie popolari, per fare ballare le piazze di tutto il mondo. Dopo anni di concerti e stage, è sorto il bisogno di lasciare traccia del percorso fatto in una incisione discografica,uscita nel 2018, dal titolo Gravure. In piemontese significa “incisione, intaglio” e rimanda al desiderio di lasciare ulteriore traccia e testimonianza del lavoro fatto dai tanti ricercatori che dagli anni ’60 ad oggi ci hanno restituito melodie e canzoni meravigliose, strappandole letteralmente all’oblio. La speranza è quella di aver dato nuova linfa a queste melodie, affinché vengano ancora cantate e ballate nelle feste, da questa e dalle prossime generazioni. Il gruppo ha tenuto centinaia di spettacoli in tutto il Nord Italia, ottenendo sempre un vivo successo di pubblico.