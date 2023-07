Messa in sicurezza di un tratto di strada nel quartiere di Maxena, approvato oggi in giunta il progetto per i lavori della strada di Chiavari

“I lavori di manutenzione straordinaria dell’area, che potranno partire a settembre, sono necessari per mettere in sicurezza una parte di curva presente in via per Maxena – spiega il sindaco Messuti – L’intervento prevede diverse opere tra cui la realizzazione di una palificata di micropali nel punto in cui sono presenti lesioni longitudinali, la sistemazione del muro in pietra sottostante la strada e la regimazione delle acque meteoriche. Per un quadro economico che ammonta a circa 176 mila euro.

Il prossimo passaggio sarà l’inserimento del progetto nel programma delle opere pubbliche, durante il prossimo consiglio comunale”.