Torna a Varazze il Festival degli Stonati, l’evento più goliardico dell’estate, l’appuntamento è per il 22 luglio alle 21,30 in piazza Bovani

Sul palco Gianny Way presenterà tanti “cantanti” che, microfono alla mano, si esibiranno per divertirsi e far divertire il folto pubblico.

Ospiti d’onore Federico Pertotta, Valentina Olla in tournée con lo spettacolo teatrale “Stanlio & Ollio”, Arianna Craviotto, doppiatrice e content creatore sui social Instagram e TikTok.

Suonano gli Amici di Manuel.