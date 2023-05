Atalanta-Spezia 3-2, Gyasi: Ripartiamo dalla buona prestazione

Il capitano aquilotto Emmanuel Gyasi è tornato al gol in Serie A proprio nella gara con l’Atalanta, squadra contro la quale all’andata aveva segnato il suo primo centro stagionale.

Al fischio finale, queste sono le sue dichiarazioni: “Lo Spezia visto oggi è quello che vogliamo vedere nelle ultime partite, perché la prestazione c’è stata contro un’avversaria molto forte, che lotta per le prime posizioni. Gli applausi e l’unione con i nostri tifosi ci fanno molto piacere, perché significa che tutti andiamo nella stessa direzione. Dobbiamo ripartire da questo per preparare al meglio il prossimo impegno contro la Cremonese, che è di fondamentale importanza per il nostro cammino.

Sono contento di essere tornato al gol, mi ci voleva, perché per un attaccante segnare è come riacquistare la fiducia. La dedica va assolutamente a mio figlio e alla mia ragazza, peccato però non sia servito per guadagnare punti. In ogni caso quello di cui sono convinto è che da parte mia, così come da parte di tutta la squadra, ci sarà tutta la voglia di lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo.

Dobbiamo continuare con prestazioni di questo tipo, in cui si sputa sangue e si lotta su tutti i palloni, questo è quello che giustamente ci chiede la gente e penso che oggi si sia visto in campo. Però dobbiamo sempre mantenere alta l’attenzione, che forse è mancata al ritorno in campo nella seconda frazione.

So come lavoriamo, sia noi che il nostro staff, tutti danno l’anima per dare il proprio meglio e strappare punti. Siamo contenti della prestazione di oggi, perché si è rivisto lo Spezia determinato e convinto, dispiace che si torni a casa senza punti, ma abbiamo sempre più la consapevolezza che la salvezza è ampiamente alla nostra portata.

Andremo a Cremona a battagliare, abbiamo un unico risultato che è quello della vittoria e daremo tutto per raggiungerla, combattendo insieme, l’uno al fianco dell’altro”.