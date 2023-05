Genoa, superata quota 30 mila per il primo match ball promozione

Uno stadio a tappo in ogni ordine di posto, fatta eccezione per il settore ospiti. La penultima in casa del Genoa della regular-season fornirà un colpo d’occhio da urlo.

Una conferma dell’attesa, dell’entusiasmo e dell’unità d’intenti. La caccia ai biglietti per la sfida con l’Ascoli, esplosa in maniera esponenziale, ha sbriciolato le ultime dotazioni. Colori, tifo, folklore. Un popolo in marcia. Dopo il day-off concesso da ‘Gila’ a metà settimana per ricaricare le batterie, i giocatori si apprestano a limare i dettagli nelle ultime sedute e riunioni. I marchigiani si presentano allo stadio “Luigi Ferraris”, forti di una mini serie di sette punti in tre partite.