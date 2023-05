Atalanta-Spezia 3-2, Semplici: Affrontata una grande squadra

Al triplice fischio della sfida del Gewiss Stadium, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato nella conferenza stampa post-gara.

“Oggi affrontavamo una grande squadra, che stava molto bene, che ci ha perforato al primo vero tiro con un grande eurogol. Nella ripresa, abbiamo incassato due gol su respinta da palla inattiva e lì dovevamo fare meglio, ma la reazione non è mancata e abbiamo dimostrato che questa squadra è viva.

La squadra ha proposto gioco e creato diverse occasioni, i cambi ci hanno dato una mano, però ho visto uno Spezia voglioso e convinto di poter acciuffare il pareggio e penso che alla fine, la doppia occasione, prima con Verde e poi con Shomurodov, ci abbia davvero portato ad un passo dalla parità.

Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché venire a giocare con questa personalità e questa determinazione in un campo così fa assolutamente piacere. Peccato non tornare a casa con anche dei punti, ma la prestazione è quella che avevo chiesto alla squadra. semps

Sono molto contento per Gyasi, perché è sempre stato un capitano esemplare, chiaro che quando attraversi momenti difficili ci sta ricevere delle critiche. Oggi nonostante la diffida ha fatto una grande gara, condita da un bellissimo gol, quindi noi siamo fiduciosi che possa continuare a segnare nelle prossime gare. Lui rappresenta al meglio la nostra mentalità, che vuole che questa squadra ci creda e lotti fino alla fine.

Mi auguro di recuperare Nzola, ma anche Zurkowski per questa corsa salvezza, anche se devo dire che questa sera chiunque è entrato in campo ha dimostrato di meritarsi il posto. Il messaggio che abbiamo lanciato in questo finale di stagione è che ci crediamo e che non ci tireremo indietro per nessun motivo.

L’entrata in campo di Verde è stata fondamentale, così come quando era entrato a Genova contro la Samp. È un ragazzo con qualità importanti, che possono fare la differenza per noi, ma dobbiamo gestirlo e sono convinto che saprà aiutarci per le ultime cinque gare decisive”.