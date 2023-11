Giovedì 2 novembre 2023 ore 17.00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, nell’ambito del Seminario permanente sulla Transizione Ecologica, si svolge un incontro sulla “Cooperazione internazionale per la promozione dell’idrogeno verde come vettore energetico del futuro: il progetto JUST GREEN AFRH2ICA”.

Relatore del convegno Stefano Barberis, ricercatore del Thermochemical Power Group del Dipartimento di Ingegneria Meccanica (DIME) dell’Università di Genova.