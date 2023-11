Calcio – Lerici e Popolare inseguono Romito

Lerici – Tutto nel primo tempo nel pareggio al “Piero Bibolini” di Falconara fra Lerici e Spezia Calcio Popolare. Padroni di casa in vantaggio con un diagonale di Maglione a chiudere un bel contropiede, pari di Keita su azione corale, pochi minuti dopo Maglione riporta in avanti i locali in mischia…ma (prima del riposo) ecco lo spunto di Moroni che fa due a due.

Questi gli altri risultati in quella che, nel Girone F del campionato di Seconda Categoria ligure, era la 3.a giornata: Monterosso-Santerenzina B 2-1, Romito-Riomaior 1-1, San Lazzaro Lunense-Bolanese B 1-0, Speziasportale-Ceparana B 1-2, Mamas B-Mamas rinviata e a riposo il Nave.

E questa la conseguente classifica; Romito Magra punti 12; Lerici, Spezia Calcio Popolare, Riomaior, Mamas Giovani, S. Lazzaro L., Santerenzina B e Monterosso 4; Ceparana B e Mamas B 3; Nave 2; Bolanese B e Speziasportale 0.

Tabellino.

LERICI – SPEZIA CALCIO POPOLARE 2 – 2

MARCATORI: 33′ e 40′ Maglione, 37′ Keita, 43′ Moroni.

LERICI FOOTBALL CLUB: Vignoli, Poggi (Gjoni), Zanello; Bechere, Gianardi, Maglione; Guerrini, Castiello, Cuva (Bertoneri); Avino (Gega) e Vassale (Bonifazi). All Bergamaschi.

SPEZIA CALCIO POPOLARE: Biondo, La Ferla, Angiolli (Ravani); Terribile, Negro, Celi; Keita (Gabrielli), Scapazzoni, Brizzi (Pontremoli); Gerini e Moroni. All. Fabbiani.

ARBITRO: Ravenna della Spezia.

Nella foto il Lerici all’attacco