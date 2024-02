Alessandro Sansone diventa Ad di Aep Ticketing Solutions

Previsto un aumento del 8% delle assunzioni in Italia nel 2024

Genova – Alessandro Sansone è il nuovo Amministratore Delegato di Aep Ticketing Solutions, l’azienda leader nel settore della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, con sedi a Genova e Signa (Fi). Sansone, classe ’72, originario della Puglia, vanta una solida esperienza di management in settori industriali nazionali e internazionali, con passate collaborazioni con aziende del calibro di Westinghouse Electric Company, Honeywell, Philips e SKF.

L’Amministratore Delegato ha dichiarato che la sua selezione è stata influenzata dalla sua precedente esperienza nel settore nucleare e dell’O&G, sottolineando l’importanza di partecipare a gare d’appalto e gestire commesse.

Sansone ha elogiato i punti di forza di Aep, tra cui una profonda conoscenza tecnica, innovazione e pionierismo, nonché la curiosità dei dipendenti nell’innovare costantemente. Ha evidenziato l’attenzione dell’azienda al benessere delle persone, sottolineando l’importanza di tecnologie come la bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico.

Il nuovo AD ha annunciato diversi progetti per il 2024, inclusa la copertura completa di Milano, rafforzando la presenza dell’azienda sul territorio italiano e aprendo le porte ai mercati internazionali.

Sansone ha sottolineato l’importanza di far parte del gruppo Modaxo, appartenente alla CSI Inc., per garantire la sostenibilità finanziaria e la crescita dell’azienda.

Aep Ticketing Solutions, azienda del gruppo Modaxo, è leader internazionale nella bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico.

Fondata nel 1998, l’azienda conta oltre 600 clienti in tutto il mondo e prevede un aumento dell’8% delle assunzioni in Italia nel 2024. Aep si distingue per la produzione di sistemi “cashless” a bordo dei mezzi e soluzioni all’avanguardia come carte contactless, biglietti con QR code e dematerializzazione su smartphone. Numerose città italiane, tra cui Milano, Bologna e Torino, utilizzano già i sistemi di bigliettazione elettronica di Aep.