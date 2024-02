Ju Jitsu Genoa Open 2024: successo per la Lino Team

Lo Stadium Genova della Fiumara è stato il palcoscenico di spettacolo ed emozioni durante la prima edizione del Ju Jitsu Genoa Open 2024, organizzato dalla Lino Team Ju Jitsu e Judo per conto della Ju Jitsu International Federation.

Questo evento internazionale, inserito nel contesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, ha attratto l’attenzione di appassionati e professionisti, offrendo anche punti cruciali per la classifica mondiale nella classe Adult e la qualificazione ai World Games 2025 di Chengdu.

La cerimonia ufficiale ha visto la presenza dell’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi e di illustri dirigenti internazionali della JJIF, tra cui il presidente Panagiotis Theodoropoulos, il direttore generale Joachim Thumfart, il membro del board Christian Horvath e la Sport Director Claudia Behnke, insieme al presidente europeo Michael Korn.

Durante la sfilata, i bambini delle 22 nazioni partecipanti, rappresentate da Lino Team Ju Jitsu e Judo, Waza Savona, Spazio Danza Genova e Wushu Club San Vito, hanno reso omaggio all’evento.

Il punto culminante delle esibizioni è stato il Para JuJitsu con Lorenzo Del Bene, il maestro Igor Ercole (Waza Savona), Giovanna Rosso (CSR Jujitsu Italia), protagonista ai World Games di Birmingham 2022, insieme al maestro Claudio Leprotti, e la chiusura con l’esibizione dell’ASD Naica 2012.

Matteo Repetto, direttore della Lino Team, ha espresso grande soddisfazione per il successo organizzativo e il sostegno del pubblico, sottolineando l’onore di far parte del calendario di “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”.

L’assessore Alessandra Bianchi ha evidenziato l’atmosfera di competizione e festa, sottolineando l’impegno a lungo termine del progetto Genova 2024, che comprende anche iniziative legate a sport-cultura e sport-salute.

Risultati degni di nota per la Lino Team, con tre medaglie nel fighting system: l’oro di Francesco Linimento (-56 kg), e i bronzi di Francesco Pighetti (Under 21 -62 kg) ed Elio Moretti (Under 18 -56 kg).

Linimento ha commentato l’emozione di competere in casa e il sostegno dello staff tecnico fondamentale. Pighetti ha evidenziato la sfida mentale, mentre Moretti ha espresso la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto.

Tra le sfide più attese, la campionessa mondiale under 21 Alexa Toth ha vinto nel Jiu Jitsu -57 kg, mentre i danesi hanno ottenuto una tripletta nelle categorie Adult. Anche l’azzurra Vittoria Graziano ha trionfato nella -57 kg.

Con 506 atleti provenienti da 22 nazioni, il Ju Jitsu Genoa Open 2024 ha segnato un nuovo record di partecipazione. La delegazione ucraina si è distinta come la più numerosa con 60 iscritti. Oltre 700 accreditati, tra cui tecnici e dirigenti, hanno reso l’evento un successo, confermando il Ju Jitsu Genoa Open 2024 come un imperdibile appuntamento nello scenario sportivo mondiale.

L’evento, sostenuto dal Comune di Genova e patrocinato dalla Regione Liguria, rientra nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.