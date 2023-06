Alert per Ondata di calore livello 1 per sabato 24 giugno

La Protezione Civile del Comune di Genova lancia un nuovo alert per domani, sabato 24 giugno, per “Ondata di calore livello 1”.

Si rinnova il consiglio di “non uscire nelle ore più calde”; “consumare pasti leggeri”; “bere molta acqua” e fare “attenzione alla conservazione di cibo e farmaci”.

Rischio di tipo meteorologico, dovuto alle alte temperature della stagione estiva, che può creare seri problemi di salute per il non adeguato raffreddamento del corpo o per disidratazione.

La capacità di termoregolazione corporea è relativa a condizioni di salute, età e farmaci assunti: ne soffrono di più anziani, neonati, bambini piccoli e soggetti non autosufficienti.

L’ondata di calore è classificata in base a temperatura, umidità e durata.

Il Sistema nazionale di previsione e allarme per la prevenzione degli effetti sulla popolazione è coordinato dal Ministero della Salute che emette un bollettino online, dal lunedì al venerdì da maggio a settembre, valido per un periodo massimo di 72 ore.

NUMERI UTILI per anziani e famiglie in difficoltà:

AUSER 800 995988 attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20

AGORA’ 800 593235 attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20.

Approfondimento: