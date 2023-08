Alassio, maltratta ed estorce denaro agli anziani genitori: arrestato

I poliziotti del Commissariato di Alassio hanno arrestato un ventottenne, italiano, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, realizzati ai danni degli anziani genitori con cui convive.

La misura ha avuto origine da alcuni interventi effettuati dai poliziotti del Commissariato di Alassio nell’abitazione familiare dove erano stati segnalati alcuni accesi litigi.

Nel corso degli interventi si è delineata la situazione dei genitori esasperati dal comportamento vessatorio e violento del figlio ed una convivenza ormai insostenibile. Dalle indagini avviate dai poliziotti del Commissariato di Alassio, con il coordinamento della Procura, è emersa inoltre una situazione di pretese di denaro pressoché quotidiane da parte del figlio, che, se non assecondate, scatenavano per ritorsione atti di violenza e minacce verbali.

Il quadro di violenze, vessazioni e pretese quotidiane di denaro emerso dalle indagini ha determinato l’Autorità Giudiziaria ad emettere il provvedimento restrittivo eseguito nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato che hanno rintracciato l’uomo nell’abitazione con i genitori.

I poliziotti hanno condotto l’arrestato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.