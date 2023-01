AcquarioVillage, iniziative speciali fino all’8 gennaio

L’AcquarioVillage continua a celebrare le festività con tante proposte per le famiglie fino all’8 gennaio: all’Acquario di Genova, appuntamenti quotidiani con la visita Dietro le quinte, a La Città dei Bambini e dei Ragazzi, ogni giorno i “Science snacks” aspettano i giovani e giovanissimi con le loro famiglie per approfondire in maniera divertente tanti aspetti della scienza. È disponibile anche il nuovo biglietto TEN La Città dei Bambini e dei Ragazzi, l’abbonamento a scalare valido per 10 ingressi. Il biglietto, non nominativo, può essere utilizzato per prenotare contemporaneamente più ingressi ed è valido tutti i giorni della settimana, festivi compresi, per tutte le tipologie di biglietto (adulto / ragazzo / bambino / ridotto). L’abbonamento TEN è in offerta a 70 euro fino al 6 gennaio.

Con lo special contest “Trenta la fortuna”, fino al 6 gennaio l’Acquario di Genova consente al pubblico di mettere a prova la propria conoscenza dell’Acquario e dei principali eventi e progetti dal 1992 ad oggi e aggiudicarsi uno dei tanti speciali premi in palio.

L’Acquario di Genova lancia inoltre una nuova iniziativa speciale per festeggiare con il pubblico i suoi 30 anni di attività: per tutto il mese di gennaio AcquarioPass (versione adulto), l’abbonamento nominativo che consente di tornare in visita per un anno intero, è in offerta alla tariffa

di 50 Euro, anziché 65.

AcquarioPass permette di effettuare una visita al giorno ed un’occasione per seguire la vita dell’Acquario e non perdere le novità del percorso espositivo.

Il pass scontato può essere acquistato presso la biglietteria dell’Acquario di Genova e online sul sito www.acquariodigenova.it.

Oltre alla versione adulto è disponibile la versione ragazzo (4-12 anni) a 50 Euro.

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 20 (ultimo ingresso ore 18).

Si consigliano l’acquisto e la prenotazione online su www.acquariodigenova.it al fine di poter scegliere il giorno e la fascia oraria di ingresso preferita.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 16), con fasce di ingresso ogni ora. Si consiglia l’acquisto e la prenotazione in anticipo dei biglietti di ingresso su www.cittadeibambini.net.

Dietro le quinte – Acquario di Genova – tutti I giorni dal 22/12 all’8/1

Tutti i giorni, dal 22 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, gli educatori della struttura condurranno i partecipanti in una visita guidata alla scoperta dei progetti di conservazione e ricerca in cui l’Acquario è impegnato da 30 anni, in visita alle cucine dove ogni giorno viene preparato il cibo per gli oltre 10.000 esemplari di 400 specie ospitati negli exhibit, e negli spazi tecnici che consentono di capire il funzionamento di una struttura così complessa.

Il Dietro le quinte è disponibile tutti i giorni dal 22 dicembre all’8 gennaio con partenze ogni ora dalle 10:30 alle 15:30 e può essere acquistato direttamente lungo il percorso di visita dell’Acquario.

“Trenta la fortuna” – speciale contest online Acquario di Genova

È una delle iniziative speciali pensate per festeggiare l’importante ricorrenza dei 30 anni dell’Acquario di Genova.

Partecipare è molto semplice: è sufficiente collegarsi al sito https://concorso30lafortuna.acquariodigenova.it, registrarsi, cliccare sulla grafica che fa accedere di giorno in giorno alla giornata corrente, dove saranno contenute curiosità e informazioni sulla storia dell’Acquario, e…tentare la fortuna!

Grazie a una meccanica Instant win, un apposito software selezionerà ogni giorno due vincitori che si aggiudicheranno la possibilità di vivere un’esperienza di visita all’interno dell’Acquario di Genova o del mondo AcquarioVillage.

Tra le esperienze in palio, anche la visita alla nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi, la cui apertura al pubblico rientra nel più ampio programma di festeggiamenti dei 30 anni dell’Area Porto Antico e dell’Acquario.

Ogni giocatore può partecipare tutti i giorni, fino al 6 gennaio 2023, per un massimo di una volta al giorno.

Entro il 31 gennaio 2023, avverrà l’estrazione finale tra tutti i giocatori registrati al contest che avranno acquistato almeno un biglietto di ingresso per l’Acquario di Genova nel periodo compreso tra il 1/01/2022 e il 6/01/2023 e avranno inserito nella pagina dedicata del sito del contest il codice alfanumerico corrispondente al biglietto acquistato.

Science snacks – La Città dei Bambini e dei Ragazzi – tutti I giorni fino all’8/1

Il nuovissimo experience museum dedicato ai cinque sensi, inaugurato da pochi giorni sotto l’Acquario di Genova, aspetta le famiglie con gli oltre 40 exhibit interattivi nelle sei sale tematiche. Per tutto il mese di dicembre e fino all’8 gennaio, inoltre, la visita alla struttura sarà arricchita dai Science Snacks, animazioni sviluppate in collaborazione con il Festival della Scienza adatte alle diverse fasce di età che approfondiranno di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente. Il palinsesto prevede appuntamenti pomeridiani nei giorni feriali e appuntamenti in tutte le fasce di visita nei giorni festivi e nel periodo natalizio. I “Science snack”, compresi nella visita, hanno una durata di 20 minuti circa.