Week end a tutta neve per Artesina con il comprensorio totalmente aperto

Dopo la soddisfazione per aver ospitato la quarta tappa della Coppa Italia di sci alpinismo (skialp), ad Artesina è tempo di godersi i frutti delle ultime abbondanti nevicate. Fine settimana all’insegna delle sciate con possibilità di vivere giornate meravigliosa grazie all’apertura totale del comprensorio, compreso l’accesso da Rastello.

Turra sempre più spettacolare, opportunità irrinunciabile per chi ama trascorrere ore e ore con gli sci o la tavola da snowboard ai piedi.

Ancora una settimana, quella appena trascorsa, all’insegna delle scolaresche, con ragazze e ragazzi in arrivo da ogni parte d’Italia e anche dall’estero per vivere viaggi di istruzione all’insegna della neve. Nelle prossime giornate, la stazione delle Alpi Occidentali sarà nuovamente meta di tante famiglie. Domenica prossima, a mezzogiorno nell’ambito delle manifestazioni “La piazza in Festa”, sarà confermato il tradizionale appuntamento con la Baby Dance di Pinky, il coniglio rosa di Artesina, per la gioia dei più piccini

Aggiornamenti in tempo reale su innevamento e apertura impianti e sugli eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali social di ArtesinaMondoleSki (facebook e instagram) o contattando direttamente l’infoline 0174242200.