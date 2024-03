A Recco la seconda edizione di Evoè Festival

Una due giorni che celebra l’Arte Gastronomica e i prodotti d’eccellenza

Recco – Dopo il successo dell’anno passato, l’eccellenza culinaria e i prodotti DOP e IGP tornano a fondersi nella seconda edizione dell’Evoè Festival a Recco.

Organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco col Formaggio, questa due giorni è un omaggio al patrimonio gastronomico italiano. Collaborano al progetto Istituzioni locali e regionali come il Comune di Recco, la Regione Liguria, il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, la Camera di Commercio di Genova, FIPE-Confcommercio Liguria, FEPAG-Confcommercio Genova e altre associazioni.

La manifestazione, che si svolge sabato Il 16 e domenica 17 marzo a Recco è stata presentata in tarda mattinata presso la Sala trasparenza della Regione Liguria in piazza de Ferrari.

Il Vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, sottolinea l’importanza di diffondere la cultura gastronomica e promuovere le eccellenze locali.

Evoè Festival si distingue come un evento emblematico nel panorama agroalimentare italiano, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare le DOP e IGP, partecipare a sfide culinarie e assaggi collettivi.

L’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Augusto Sartori, evidenzia il ruolo chiave della gastronomia nell’attrarre turisti. La Liguria emerge come una destinazione di punta per gli amanti del buon cibo, arricchendo l’esperienza dei visitatori con prodotti d’eccellenza.

Il Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, esprime la sua soddisfazione per il ruolo di Recco come capitale gastronomica della Liguria. Il legame con il Consorzio della Focaccia di Recco ha contribuito alla crescita turistica ed economica della città.

La Camera di Commercio di Genova sottolinea il suo impegno nel valorizzare i prodotti di eccellenza della regione, presentando una vasta gamma di marchi collettivi. Chef rinomati e produttori locali si uniscono per offrire un’esperienza gastronomica unica.

La manifestazione si svolge in Piazza Nicoloso, con un palco per spettacoli e show cooking, un videowall e uno spazio riservato ai media e agli esperti gastronomici. Il Comune di Genova partecipa all’evento con il suo spazio, evidenziando il ruolo di Genova come Capitale Europea dello Sport.

L’Evoè Festival rappresenta un momento di eccellenza culinaria e di promozione turistica per Recco e Genova. La sinergia tra le due città si traduce in un’esperienza indimenticabile per i visitatori, che possono scoprire le delizie della cucina ligure e l’ospitalità della regione.

La presenza del Market Show

I produttori di Genova Gourmet che, già lo scorso anno riscossero consensi e soddisfazioni, troveranno nuovamente ospitalità sotto l’area porticato del Palazzo Comunale.

E poi ancora una competizione culinaria tra tre istituti alberghieri

Il 16 e 17 marzo, dalle ore 11:00, l’EVOÈ Festival 2024 promette un’esperienza culinaria straordinaria. Quest’anno, l’evento si distingue per il coinvolgimento di tre prestigiosi istituti alberghieri: l’Alberghiero Marco Polo di Genova, l’Alberghiero Raineri-Marcora di Piacenza e l’Alberghiero di Acqui Terme. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

L’obiettivo principale è favorire lo scambio di conoscenze tra il rinomato mondo della ristorazione genovese e le nuove figure professionali formate dalle accademie gastronomiche. Gli studenti saranno incoraggiati ad utilizzare in cucina i prodotti DOP e IGP del territorio, oltre a scoprire quelli delle regioni confinanti. Saranno formate squadre provenienti dai vari istituti alberghieri, le quali si sfideranno in una competizione culinaria emozionante.

Durante l’EVOÈ Festival, gli spettatori avranno l’opportunità unica di assistere alla preparazione dal vivo di ricette tradizionali e innovative, eseguite dalle squadre degli istituti alberghieri. Le creazioni saranno abbinati ai pregiati vini provenienti dai territori corrispondenti, per un’esperienza gustativa senza pari.

La giuria, composta da esperti del settore, valuterà attentamente le creazioni culinarie e assegnerà i premi alle squadre più meritevoli. Saranno inoltre coinvolte attivamente le votazioni del pubblico, rendendo l’evento partecipativo e coinvolgente per tutti i presenti.

Internet: www.focacciadirecco.it