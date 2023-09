Via Morin, marocchino ubriaco danneggia motocicli: preso dai carabinieri

Ieri i carabinieri di Ge-Forte San Giuliano hanno identificato e denunciato per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza, un marocchino di 45 anni, con precedenti di polizia e mai rimpatriato.

Su segnalazione di un agente della Polizia penitenziaria, libero dal servizio, i militari sono intervenuti in via Morin, a Genova Foce, dove hanno visto e bloccato lo straniero in evidente stato di alterazione, dovuto all’assunzione di alcolici, mentre danneggiava dei motocicli regolarmente posteggiati.