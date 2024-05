Il mondo della scuola, del sindacato e del volontariato genovese sono in lutto per la scomparsa avvenuta questa mattina a Genova, a 72 anni, della linguista e professoressa Giuseppina Capodici.

Per oltre trent’anni docente nelle scuole superiori della provincia di Genova ed all’ Università di Genova, la Capodici si era diplomata nel prestigioso Liceo Classico “Cristoforo Colombo” di Genova e laureata nell’università genovese.

Impegnata nel mondo del volontariato anche come custode artistica dei beni Culturali, collaborava con varie associazioni artistiche e culturali genovesi, in particolare essendo grande studiosa ed esperta di Lingua russa si era impegnata con l’associazione Italia Russia.

Esperta di Lingua e Letteratura Francese si era specializzata grazie a prestigiosi Master seguiti nelle Università di Nantes e Nancy. Socia dell’Aede (Association Européenne des Enseignants) e della Sidef (Società Italiana dei Francesisti) è stata formatrice del Miur negli anni in cui ha insegnato al “Barabino” di Genova.

Ha anche svolto il ruolo di tutor per i tirocinanti all’insegnamento delle Lingue straniere e tutor per i Laureandi in Lingue dell’Università di Genova. Dirigente provinciale e regionale dello SNALS (Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori della Scuola) dove ha ricoperto per tanti anni importanti ruoli e combattuto molte battaglie a favore del mondo della scuola e dell’istruzione.

Ha curato anche raccolte ed antologie poetiche ed ha fatto parte di importanti giurie di Concorsi internazionali di poesia. Il rosario verrà recitato oggi alle 17 e 30, mentre le esequie verranno celebrate domani a Genova alle ore 11 e 45 presso la chiesa di San Marcellino in via Bologna.

La nostra redazione si unisce al dolore dei familiari, dei parenti, dei colleghi e degli amici per la perdita di una così cara persona. Claudio Almanzi