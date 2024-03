Modifica traffico piazza della Nunziata: chiusa via delle Fontane, aperta via Balbi

Traffico congestionato nella zona

Genova – Modifica della viabilità in Centro a Genova nella zona di piazza della Nunziata.

Per lavori di manutenzione straordinaria del rio Carbonara, nel tratto tra via delle Fontane e via Gramsci da lunedì 18 marzo ore 21 è iniziata la demolizione dell’isola spartitraffico su via Gramsci, la tracciatura di un nuovo attraversamento pedonale ed è modificata la viabilità per la careggiata direzione ponente/levante.

Dalle 21 di ieri sera martedì 19 marzo, viene modificata la viabilità della careggiata direzione levante/ponente.

Chiusa via delle Fontane, la strada che porta da piazza della Nunziata in via Gramsci, in direzione mare, è stato modificato l’accesso all’area taxi in piazzetta S. Andorlini ed è attiva l’autorizzazione al transito dei mezzi privati su via Balbi.

Sul posto, da ieri sera, è presente la polizia locale per dirigere il traffico in direzione via Balbi che è aperta anche ai mezzi privati. Fin dalla prima mattina la zona di Largo Zecca, piazza della Nunzia e via Balbi è soggetta a rallentamenti in direzione ponente.

Gli attraversamenti in via delle Fontane sono stati soppressi, ma è possibile usare la stazione della metropolitana Darsena come sottopasso.

Per l’occasione vengono deviati i bus che passavano per via delle Fontane per immettersi in via Gramsci.

Parliamo delle linee 18 e 18/ in direzione Sampierdarena che proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto per rientrare in via Buozzi.

I bus in direzione Ospedale San Martino/Via Mosso non subiranno modifiche di percorso.

I bus della linea 32 in direzione Largo S.F. da Paola in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprendono regolare percorso.

Nessuna modifica di percorso per i bus in direzione Caricamento.