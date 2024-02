Venerdì 16 febbraio 2024, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, presso la Rotonda Vassallo di Lerici, su iniziativa della Questura della Spezia e della Sezione Cibernetica della Spezia, avrà luogo una giornata di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e di tutta la cittadinanza sui rischi connessi all’utilizzazione della rete Internet con la presenza del Truck brandizzato, con le insegne della Polizia di Stato “Una Vita da Social”, allestito ad aula multimediale.

L’iniziativa rappresenta una delle tappe in tutta Italia della campagna educativa itinerante che il dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito delle iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi all’uso del web, ha ritenuto di organizzare, a cura del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica. Lunedì 12 e martedì 13 febbraio il truck della Polizia ha sostato per due giorni in piazza De Ferrari a Genova.

L’evento prevede di accogliere i giovani studenti e gli insegnanti della scuola di primo grado del Comune di Lerici per un confronto formativo sull’uso consapevole dei “social”.

Per l’occasione, per le ore 12.00 saranno presenti il Questore della Spezia, il Prefetto della Spezia e il Sindaco del Comune di Lerici.