Udinese-Spezia, regna l’equilibrio in Serie A tra le due squadre

Il bilancio nelle cinque sfide tra Udinese e Spezia in Serie A è in equilibrio con due successi per parte seguiti dal pareggio della gara d’andata.

I friulani, dopo essere rimasti a secco di gol nel primo confronto, sono sempre andati in rete nei successivi quattro. Il punteggio di 1-0 in favore dell’Udinese è l’unico risultato registrato più di una volta nelle sfide tra Udinese e Spezia in Serie A; l’ultimo di questi il 12 settembre 2021 (rete di Samardzic). L’Udinese ha perso entrambe le sfide alla Dacia Arena contro lo Spezia in Serie A: quella ligure è infatti la formazione contro cui i friulani hanno giocato più partite interne trovando sempre la sconfitta nel torneo. Lo Spezia ha vinto la prima partita in Serie A proprio contro l’Udinese in trasferta il 30 settembre 2020 (2-0, doppietta di Galabinov); più in generale i liguri hanno espugnato il campo dei friulani in due occasioni, contro nessun’altra squadra hanno vinto più partite esterne in massima serie (due vittorie anche contro il Napoli). L’Udinese ha perso solo una delle ultime otto gare di Serie A disputate contro squadre liguri (3V, 4N); l’unico ko è però arrivato proprio contro lo Spezia in casa il 14 maggio 2022 (2-3).