Entella, l’ex Faggioli: contro l’Ancona per me sfida speciale

Domenica, fischio d’inizio alle 14.30, l’Entella giocherà in trasferta allo stadio Del Conero di Ancona. Sarà una partita speciale per Alessandro Faggioli.

L’attaccante dell’Entella, infatti, lo scorso anno, alla sua prima esperienza tra i professionisti, fu artefice di una grande stagione sotto la guida tecnica di Mister Colavitto, realizzando ben 14 reti in campionato con la maglia dell’Ancona.

“Per me sarà una sfida dal sapore davvero speciale”, commenta Faggioli, “ad Ancona ho vissuto una stagione bellissima e ho lasciato tanti rapporti umani importanti. Mi sento ancora oggi con il direttore e con diversi calciatori. Lo scorso anno per me è stato il primo tra i professionisti e conservo emozioni indimenticabili di quella cavalcata. Mi aspetto una partita tosta perchè l’Ancona è una buonissima squadra. Gioca un calcio propositivo e penso che nel mercato di gennaio si sia rinforzata parecchio. Giocare al Del Conero non è assolutamente semplice, ma penso che l’Entella abbia tutte le carte in regola per andare li a fare una grande partita”.

“La vittoria di domenica scorsa ci ha dato forza ed entusiasmo. In settimana ci siamo allenati bene e non vediamo l’ora di scendere in campo. Il rispetto per l’Ancona dovrà essere massimo, ma allo stesso tempo non dobbiamo avere alcun timore reverenziale perché siamo una squadra forte, unita, con qualità importanti. Il mio momento? A Imola qualche settimana fa ho trovato un gol importante, detto ciò, la cosa principale è il bene della squadra e in questo 2023 stiamo tenendo un ottimo ritmo, poi è chiaro che da attaccante l’obiettivo è quello di provare a fare gol a ogni partita”.

Si tratta di una sfida d’alta quota nella quale si affronteranno la terza e la quarta in classifica. Faggioli non ha dubbi: “Per vincere servirà una grande Entella”.