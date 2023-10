Udinese-Genoa 2-2, pari beffa per il Grifone al Friuli

Pari beffa per il Genoa che nel recupero viene raggiunto dall’Udinese al Friuli.

Un’autorete di Matturro al 91’ salva l’Udinese dal terzo ko di fila. Genoa a lungo in controllo, trascinato dalla doppietta di uno scatenato Gudmundsson. L’islandese la sblocca sfruttando un rinvio sbagliato di Silvestri, Lucca fa 1-1 con il suo primo centro in A, ma ancora Gudmundsson va a segno imbeccato da Retegui. Nel recupero, su angolo di Samardzic, l’autogol di Matturro. Al 94’ rosso diretto per Lovric.

Udinese-Genoa 1-2: risultato e tabellino

Reti: 14′, 41′ Gudmundsson, 23′ Lucca, 91′ Maturro

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Pereyra, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca.

A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele, Payero, Zemura, Pafundi. All. Sottil.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Messias, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Galdames. All. Gilardino.