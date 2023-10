Samp-Catanzaro 1-2, crisi nera per i blucerchiati in zona Serie C

Ancora una sconfitta per la Samp che perde in casa contro il Catanzaro per 1-2.

Al ‘34 Rete di Fabio Borini, ce trasforma il calcio di rigore con un destro a mezza altezza alla destra del portiere.

Poi il Catanzaro la ribalta a fine primo tempo.

Al ‘36 Rete di Jari Vandeputte, sul cui traversone senza pretese dalla sinistra, sfila davanti all’area piccola e si insacca senza che Stankovic accenni un intervento.

Il sorpasso al ‘45: Rete di Enrico Brignola. Iemmello da sinistra mette in mezzo all’area, Barreca intercetta, la palla giunge di nuovo a Iemmello dalla parte opposta, che mette in mezzo un cross rasoterra, corretto in rete da Brignola a porta vuota da pochi passi.

La ripresa non registra grosse occasioni con la Samp che prova a recuperarla con azioni per lo più sterili.

Finisce 1-2 tra i fischi del Ferraris.