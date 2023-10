Prima “italiana” per Heart Global a Genova, martedì sera lo spettacolo al Modena

HEART Global è un’organizzazione no profit internazionale che ha come missione quella di creare connessioni globali e supportare i giovani di tutto il mondo nei loro anni di crescita (6-20 anni) grazie alla musica.

I nostri cast di giovani artisti e insegnanti volontari internazionali conducono laboratori musicali in lingua inglese della durata di 3 giorni nelle scuole e comunità di tutto il mondo e dopo più di 40 anni che i fondatori portano avanti questo progetto, per la prima volta, uno dei nostri workshop si terrà in Italia, a Genova.

La combinazione di canto, danza e recitazione assieme all’incredibile passione e energia dei nostri giovani artisti, da vita ad un’esperienza unica e indimenticabile che si conclude con la messa in scena di uno spettacolo finale aperto al pubblico.

“I nostri valori cardine sono creatività, inclusione e lavoro di squadra, e l’arte è il veicolo che ci permette di creare uno spazio completamente privo di giudizio, di grande rispetto, supporto e collaborazione dove i nostri artisti accompagnano i ragazzi partecipanti ad esprimere, riscoprire e celebrare la loro essenza e il loro valore” raccontano i tecnici.

Mettendosi in gioco i ragazzi capiscono di essere molto più capaci di quello che credevano e riscoprono una grande forza e un incredibile coraggio che permette loro di approcciare la quotidianità con più fiducia e serenità.

I fondatori di HEART Global, Bill and Robyn Brawley, sono coinvolti in questo tipo di progetti da più di vent’anni in Europa e quarant’anni nel mondo, e hanno toccato le vite di centinaia di migliaia di ragazzi, dal Regno Unito alla Siberia, dalla Svezia all’Africa, dal Giappone all’Australia. Riusciamo a compiere la nostra missione solo grazie alla collaborazione di tantissime persone come i donatori, gli sponsor e le famiglie ospitanti che accolgono nelle loro case i membri del nostro staff nelle varie città in cui andiamo.

Il primo evento italiano si tiene nelle date 1-2-3 ottobre 2023. Il cast di HEART Global che guiderà le giornate di laboratorio è composto da 22 ragazzi tra i 18 e i 28 anni provenienti da 5 nazionalità diverse (USA, Germania, Filippine, Giappone, Malesia) e vedrà coinvolti gli studenti del Liceo Deledda e del Deledda International School. Le prime due giornate di laboratorio si terranno nella palestra PGS Auxilium in via Cagliari (domenica 1 ottobre al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19.30 e lunedì 2 ottobre dalle ore 8 alle ore 17) mentre lo spettacolo finale sarò al Teatro Modena di Sampierdarena alle ore 20. I biglietti per venire a vedere lo spettacolo saranno in vendita all’inizio e alla fine delle attività svolte in palestra con i ragazzi domenica 1 e lunedi 2 e a partire dalle 19.30 la sera dello spettacolo (10 euro per gli adulti e 5 euro per gli studenti).

“Sappiamo l’impatto che i nostri laboratori hanno nella vita dei ragazzi e in quella di tutte le persone che vengono a vedere lo spettacolo conclusivo dei tre giorni di lavoro con i ragazzi (sì, in soli tre giorni imparano un intero spettacolo musicale!). Lo spettacolo sarà martedì 3 ottobre alle ore 20 al Teatro Modena” afferma Gwendaline Marec, rappresentante di HEART Global.