Trapianti, donazioni aumentate del 50% in Liguria

Assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola: obiettivo 2025 è il trapianto di cuore al San Martino

La Liguria sta emergendo nella gestione delle reti sanitarie, segnalando un aumento significativo nelle donazioni e nei trapianti di organi.

Secondo i dati di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Liguria si posiziona per la capacità di gestire efficacemente patologie come ictus, infarti e traumi gravi, il cui impatto dipende fortemente dall’intervento tempestivo.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha sottolineato che questo successo riflette il superamento delle sfide sanitarie in modo più efficiente rispetto ad altre regioni.

L’aumento del 50% nei trapianti di organi nei primi quattro mesi del corrente anno rispetto al 2023 è una testimonianza tangibile di questo progresso.

Il prossimo obiettivo ambizioso è quello di eseguire trapianti di cuore in Liguria presso il Policlinico San Martino, con un programma già avviato e l’auspicio di raggiungere questo traguardo entro un anno.

Approfondendo il tema delle donazioni di organi, l’assessore regionale alla sanità, Angelo Gratarola, ha sottolineato il positivo trend di crescita dei trapianti di fegato, iniziato nel 2021 con la riapertura del centro al Policlinico San Martino.

Il prossimo passo è quello di realizzare trapianti di cuore, per i quali è stata avviata una collaborazione tra la Regione e i primari liguri della cardiologia, mirando a completare questo obiettivo entro il 2025.

Il coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Liguria, Alessandro Bonsignore, ha evidenziato i risultati positivi derivanti dall’intensificazione della collaborazione con gli ospedali e le ASL locali. Questo sforzo ha portato non solo a un aumento dei trapianti effettuati, ma anche a una significativa riduzione delle opposizioni, con una diminuzione dal 45% al 17%. Si auspica che questa tendenza positiva continui, posizionando la Liguria ai vertici nazionali nella gestione delle donazioni di organi.

Inoltre, Enzo Andorno, direttore della Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti d’Organo presso l’Ospedale Policlinico San Martino, ha delineato i futuri sviluppi nell’ambito dei trapianti di organi. Questi includono l’espansione dell’attività di trapianto di rene da donatore vivente e la collaborazione con l’Istituto Gaslini per i trapianti di fegato pediatrico. Si mira anche a utilizzare macchine da perfusione degli organi per migliorare l’organizzazione logistica e i risultati dei trapianti, attraverso approcci innovativi di medicina traslazionale.

Con la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che è il 14 aprile, è fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza sociale della donazione e incoraggiare l’espressione di volontà attraverso il rinnovo della carta d’identità, un momento cruciale per manifestare il proprio sostegno a questa causa altruista.

L’incontro sul punto della sanità in Liguria