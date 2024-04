Sciopero generale anche del trasporto: il corteo a Genova, i presidi in Liguria

Sciopero generale a Genova: Cgil e Uil mobilitano per 4 ore di protesta

La città di Genova e l’intera regione della Liguria si preparano a un’importante giornata di sciopero oggi, giovedì 11 aprile, promosso da Cgil e Uil.

Le ragioni della protesta sono molteplici, spaziando dal problema degli incidenti sul lavoro alla richiesta di una riforma fiscale e ad un nuovo modello sociale di impresa.

Lo sciopero coinvolgerà tutti i settori privati per una durata di 4 ore.

Sono previste manifestazioni nelle città di Genova, Savona, Imperia e La Spezia.

A Genova, il presidio principale avrà luogo dalle ore 9 alle 11 davanti alla Prefettura in Largo Eros Lanfranco, mentre un corteo attraverserà varie zone della città.

Il corteo è partito dal varco Grazie e per attraversare via Gramsci – Porta dei Vacca – piazza Cavour – via Turati – via San Lorenzo – via Roma – piazza Corvetto – via XII Ottobre – via XX Settembre – piazza De Ferrari ed arrivare in Largo Lanfranco.

Anche altre città liguri vedranno manifestazioni simili. A Savona dalle ore 11 alle 13 con presidio in piazza Aurelio Saffi davanti al palazzo della Prefettura.

Ad Imperia dalle ore 9,30 alle 12,30 con presidio in piazza Bianchi.

Infine, alla Spezia dalle 9,30 con presidio in via Veneto davanti alla prefettura.

A Genova è previsto anche un corteo da parte dei lavoratori della GLS Enterprise con concentramento dalle 8 a varco delle Grazie in zona piazza Cavour, poi via Turati e via San Lorenzo con lo sciopero che è ad oltranza indetto da Filt Cgil Genova e Liguria e Uiltrasporti Liguria.

Nell’ambito della mobilitazione, il comparto delle costruzioni e il settore logistica, trasporto merci e spedizioni sciopereranno per 8 ore, mentre per 24 ore si asterranno gli autotrasportatori.

Il trasporto disabili sarà garantito per l’intera prestazione ordinaria, mentre sono esclusi dall’astensione dal lavoro le lavoratrici e i lavoratori del trasporto aereo.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario Trenitalia informa che Frecce ed Intercity circoleranno regolarmente.

Saranno possibili limitazioni o cancellazioni per i treni regionali dalle 9 alle 13.

Lo sciopero del trasporto pubblico urbano e metropolitano

A Genova sciopero del trasporto pubblico urbano e provinciale oltre alla ferrovia Genova Casella.

Il personale viaggiante aderente incrocerà le braccia dalle ore 13 alle ore 17.

Il servizio delle biglietterie urbane e del Servizio Clienti sarà garantito fino alle ore 12.15. Il personale delle biglietterie provinciali si astiene dal lavoro dalle ore 13 alle ore 17.

In ambito urbano il servizio è garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto è garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap. Verranno anche garantiti i servizi di noleggio e servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Durante l’ultimo sciopero dell’17 novembre scorso l’adesione è stata del 42,43% degli operatori di esercizio urbani, il 36,07% degli operatori di esercizio provinciali, il 13,04% degli addetti agli impianti speciali, il 41,67% dei macchinisti della metropolitana e il 37,50% tra il personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella.

La situazione nelle altre città della Liguria

Nel savonese l’astensione dal lavoro indetta dai sindacati del trasporto pubblico locale potrà avere ripercussioni sul normale servizio di TPL Linea sulle linee e collegamenti dalle ore 13 alle ore 17.

Nello spezzino sciopero lavoratori Atc aderenti alle sigle sindacali dalle ore 13 alle ore 17.

Il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per le ultime 4 ore del turno. Nell’ultimo sciopero nazionale analogo proclamato dalle sigle sindacali ha avuto un’adesione del 30,97% del personale aziendale in servizio.

Nell’imperiese lo sciopero vedrà il personale viaggiante e officine dalle ore 13 alle 17. Impiegati le ultime 4 ore del turno; presidi sul territorio assicurati.

Saranno interessate tutte le linee gestite dalla Società Riviera Trasporti Spa.

Vengono garantiti i servizi scolastici mattinali e dopo le ore 17. In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato contestualmente dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uilttrasporti l’adesione del personale viaggiante era stata del 20%.