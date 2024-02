Tifosi rossoblu, una targa in ricordo di Pippo Spagnolo a 10 anni dalla sua scomparsa

Genova ed i genoani, gli sportivi, non solo gli amanti del calcio, ricordano Pippo Spagnolo, figura carismatica per i tifosi rossoblu.

Un grande uomo di sport, che era attivo non solo nel mondo dei tifosi e del calcio, in quanto anche presidente per lungo tempo della FIJLKAM-Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Liguria.

A distanza di due lustri dalla sua dipartita, la sua memoria è ben viva nei cuori e nelle menti dei Genoani.

Fu per anni presidente del Comitato Coordinamento Club Genoani, ma soprattutto, esempio, simbolo e riferimento per tutti i ragazzi – i suoi “figgieu” – i club e i gruppi della Gradinata Nord.

Chi scrive lo ricorda bene nelle tante trasferte al seguito del Grifone.

E’ rimasta nel tempo la sua frase detta ad un giovane tifoso triste per una sconfitta del Genoa: “Balin, te genuanu e ti vò anche vinse?” (Ragazzo, sei genoano e vuoi anche vincere?), a significare che essere tifosi rossoblu va oltre tutto, anche il risultato o la categoria dove milita il Genoa.

Per tutte queste ragioni l’ACG – Associazione Club Genoani ha ideato, assieme a tutto il Popolo Genoano, ha realizzato una targa commemorativa che sarà inaugurata domenica 11 febbraio alle ore 11 nella parte esterna della Gradinata Nord.

Si invitano tutti i Genoani ad essere presenti domenica per onorare Pippo.

FRANCO RICCIARDI