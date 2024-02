Riolfo: apertura Punto Nascite Sanremo confermata per il 15 febbraio

“Una struttura di eccellenza al servizio del nostro territorio. Un impegno mantenuto anche grazie alla Lega.

Oggi ho partecipato al sopralluogo di Regione Liguria e dei responsabili dell’Asl 1 Imperiese all’ospedale Borea di Sanremo, durante il quale è stata confermata l’apertura del ‘Punto Nascite’ per giovedì 15 febbraio.

Ricordo che nei mesi scorsi avevo presentato in consiglio regionale diversi documenti chiedendo più volte la riapertura di questo importante servizio sanitario, in attesa di avere il ‘Punto nascite’ unico di Taggia. Durante il sopralluogo abbiamo visitato la sala operatoria per le urgenze e le due sale parto, di cui una demedicalizzata per i parti a basso rischio ostetrico, modello ‘Casa del Parto’ con un ambiente famigliare e casalingo.

Il ‘Punto nascite’ che aprirà al pubblico la prossima settimana ha una dotazione importante con una vasca per il parto in acqua, la cromoterapia e una poltrona da parto innovativa che consente varie posizioni.

Inoltre, ogni postazione ha una liana, area relax, filodiffusione e una tecnologia per l’assistenza neonatale per la massima sicurezza durante il parto e per la gestione delle emergenze”.

Lo ha dichiarato stasera il vice capogruppo regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.