Thor Heyerdahl International Day 2023, chiusa la tre giorni in occasione del convegno internazionale con relatori di Norvegia, USA e Italia

Migrazioni e cambiamento climatico sono stati i due temi al centro del convegno che si è tenuto a Palazzo Tagliaferro ad Andora, location scelta come sede per le celebrazioni del Thor Heyerdahl International Day 2023 e che ha trasmesso in streaming a livello internazionale i contributi scientifici dei prestigiosi relatori provenienti dalla Norvegia, dagli Stati Uniti e dall’ Italia nella giornata Unesco World Science day for Peace and Developement.

Gli studiosi oltre che partecipare al convegno internazionale, che si svolge ogni anno in uno stato diverso, si sono trattenuti ad Andora per tre giorni, ospiti di una trasferta promossa dal Vestfold Museums che ha dato l’opportunità a l’Amministrazione Demichelis di fare conoscere il territorio, Colla Micheri in particolare, e fare degustare le eccedenze dell’agricoltura ed enogastronomiche.

“Dopo l’apertura dello spazio Thor Heyerdahl a Palazzo Tagliaferro, si è compiuto un altro passo importante nell’ambito del gemellaggio con Larvik che ci ha permesso di fare conoscere il nostro territorio anche a studiosi d’oltre Oceano e stringere legami ancor più forti con i musei norvegesi – ha dichiarato ieri sera il sindaco Mauro Demichelis a conclusione della tre giorni -Ringrazio il Albert Kart The Vestfold Museums, il Thor Heyerdahl Institute, il Vestfold and Telemark, Augsburg Univesity e l’Università agli studi di Genova, la famiglia Heyerdahl, per aver onorato Andora con il loro contributo culturale e la C|E Contemporary di Christine Enrile, per il grande lavoro fatto per l’organizzazione del convegno, con gli assessori del comune di Andora, Maria Teresa Nasi e Monica Risso.

Grazie ad Amusando, al Coro di Andora e ai solisti per il bel concerto e ai protagonisti della mostra aperta a Palazzo Tagliaferro ora aperta ai visitatori. Sono grato a tutti per i bei momenti di condivisione vissuti in cui abbiamo anche promosso le eccellenze agricole del nostro territorio come l’olio evo di Andora.

Il mio saluto è come sempre un arrivederci perché siamo molto interessati a creare un collegamento culturale e turistico con la Norvegia ed incrementare il flusso di compatrioti di Thor Heyerdahl che ogni anno arrivano a Colla Micheri per visitare il borgo italiano di Andora dove il grande antropologo scelse di vivere” .

Nel corso del convegno è stato anche esposto l’impegno ambientale del comune di Andora, in particolare dal porto turistico, recentemente premiato alla fiera Ecomondo per le azioni a tutela dei mare e per la diffusione del marchio Emas, simbolo della prestigiosa registrazione ottenuta dall’approdo andorese rappresentato al convegno dal presidente AMA Fabrizio De Nicola.