Teorema Fornasari porta l’arte a Arenzano per una Pasqua all’insegna dei colori

Arenzano si prepara ad accogliere un evento che colorerà la Pasqua di ottimismo e vitalità: la personale di pittura che verrà inaugurata da Teorema Fornasari il 29 marzo, e aperta al pubblico ad ingresso libero fino al 7 aprile, presso la suggestiva area espositiva turistica sul lungomare.

Il Comune di Arenzano ha voluto dedicare questa mostra, dal titolo “Vitamine”, alla celebrazione dei colori e dei valori fondamentali dell’essere umano.

Le opere esposte, tutte appartenenti al movimento artistico “Imperfezionismo” ideato dall’artista, rappresentano un inno alle emozioni autentiche, veri nutrienti per l’anima in un’epoca segnata dall’imperfezione.

Tra le opere in mostra, spiccano i quadri “Universal”, che testimoniano l’ampio repertorio internazionale di Fornasari attraverso l’uso sapiente del nero e dell’oro.

Inoltre, in occasione della Pasqua, sarà presentato per la prima volta un Cristo dipinto dall’artista, esposto in una sala dedicata per omaggiare il significato profondo di questa festività.

Teorema Fornasari sarà presente durante i giorni festivi per animare la mostra con una performance a sorpresa, coinvolgendo attivamente il pubblico con la sua arte e la sua passione.

Sabato sarà una giornata ancora più speciale, con la sfilata delle “Opere Vive” di Teorema Fornasari, che prenderanno vita per trasmettere emozioni e riflessioni in un’esperienza unica e coinvolgente.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo artistico di Teorema Fornasari e di trascorrere una Pasqua indimenticabile all’insegna della bellezza e dell’arte.

Internet: www.arenzanoturismo.it