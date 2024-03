Rally Vigneti Monferrini ok per la New Racing for Genova

Una vittoria di Gruppo, due di Classe e sette vetture su dieci iscritte al traguardo

Riscontri positivi per la New Racing for Genova al 7° Rally Vigneti Monferrini. La scuderia diretta da Raffaele Caliro ha preso parte alla prova d’apertura della Coppa Rally di Zona 2 con dieci vetture, sette delle quali hanno raggiunto il traguardo finale, conquistando un successo di Gruppo e due vittorie di Classe.

Il miglior equipaggio classificato della New Racing for Genova è stato quello formato dall’under Matteo Ceriali e Vanessa Lai che, con la loro Renault Clio Super 1600, sono giunti quattordicesimi assoluti nonché primi di Gruppo RC3N ed in Classe S1600: una prestazione tutta da incorniciare che è valsa al pilota piemontese anche il primato tra gli Under 25 in gara.

L’altro successo di Classe è stato ottenuto dagli imperiesi Lorenzo Lanteri e Luca Pierani che, con una prestazione tutta sostanza con cui hanno confermato la valenza di questo equipaggio, hanno portato la loro Peugeot 106 al vertice della N2.

La Skoda Fabia di Alberto Biggi e Alice Caprile, dopo una gara accorta, ha chiuso l’impegno in diciottesima posizione assoluta, nonché quattordicesima di Classe R5, mentre la Renault Clio di Luigi Fogliati e Massimo Iguera è giunta terza tra le Super 1600. Loris Perino e Federico Di Ninno hanno invece portato la loro Peugeot 208 al dodicesimo posto nell’affollata Classe Rally4.

Buon debutto con la Renault Clio per i giovani fidanzati genovesi Matteo Solis e Serena Terrile, che hanno chiuso l’impegno portando a casa un buon sesto posto nella combattuta Classe Rally5. Di rilievo anche il secondo posto in Classe A0 conquistato da Luca Torrisi e Walter Morando con la piccola Fiat Seicento.

Non hanno conosciuto la gioia del traguardo finale la Mitsubishi Lancer Evo R4 di Massimo Garbarino e Valentina Carmignano, la Renault Clio Super 1600 di Ennio Bini e Greta Sartor e la Renault Clio R3 di Gianfranco Fallabrino e Alessandro Parodi, tutte vittime di lievi uscite di strada.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.